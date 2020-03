Harga Minyak Global Turun, Apa Pemerintah Mau Turunkan Harga BBM?

SERAMBINEWS.COM - PT Pertamina dan Shell memberikan tanggapan soal dampak harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai imbas turunnya harga minyak global.

Vice President External Relations Shell Rhea Sianipar bilang dalam pelaksanaan bisnis ritel SPBU milik Shell, ada sejumlah faktor yang turut mempengaruhi.

"Kami memperhitungkan banyak faktor termasuk pilihan pasar dan kinerja perusahaan.

Dan Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait hal ini," jelas Rhea kepada Kontan.co.id, Senin (9/3/2020).

Ia enggan menanggapi secara gamblang mengenai potensi penyesuaian harga produk BBM milik Shell.

Yang terang, ia mengungkapkan pihaknya terus berupaya menyediakan BBM yang aman dan berkualitas tinggi bagi pelanggan di Indonesia.

Mengutip laman resmi Shell, berikut harga produk BBM Shell per 1 Maret 2020 ;

Shell Super dengan harga Rp 9.125 per liter, Shell V-Power dengan harga Rp 9.650 per liter dan Shell Diesel dengan harga Rp 9.850 per liter serta Shell Reguler dengan harga Rp 9.075 per liter.

Perubahan harga terjadi pada produk Shell Diesel yang pada penyesuaian tanggal 13 Februari lalu berada pada harga Rp 10.225 per liter.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bilang penurunan harga khususnya BBM subsidi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.