Kejari Aceh Singkil Mendapat Predikat WBK dari Kemenpan, Bupati Minta Anak Buahnya Meniru

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, mendapat predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kemenpan RI.

Prestasi itu cukup membanggakan sebab di Provinsi Aceh hanya tiga Kejari yang mendapat predikat WBK.

"Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mendapat predikat WBK dari Kemenpan RI yang diserahkan Wakil Presiden. Terimakasih atas dukungannya semua pihak," kata Kajari Aceh Singkil, Amrizal Tahar saat coffee morning di kantornya bersama Forkopimda, Selasa (10/3/2020).

Acara dihadiri Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, Wakil Bupati, Sazali, Ketua DPRK Aritonang, Kapolres, Dandim dan pejabat terkait.

Menurut Kajari predikat WBK diperoleh melalui kerja keras. Mulai dari pembenahan fisik kantor serta merubah mental dan kebiasaan pegawai.

"Menjadi WBK maka, satuan kerja dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak lagi ada pungli," tukasnya.

Kajari menceritakan pada masa awal penerapa wilayah bebas korupsi cukup berat. Umpamanya absen dirubah dari jari menjadi absen wajah, sehingga tidak lagi bisa dimanipulasi.

Kemudian bagi yang telat datang mendapat sanksi pemotongan tunjangan satu persen per hari, izin dipotong dua persen per hari dan tidak masuk dipotong tunjangan lima persen per hari.

Pihaknya juga melakukan efisiensi dan mempercepat pelayanan. Dengan menerapkan surat menyurat dan disposisi elektonik.