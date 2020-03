Polisi Tangkap Mantan Datuk, Larikan Uang Gampong Alue Sentang Rp 378 Juta Lebih

LANGSA - Sat Reskrim Polres Langsa berhasil menangkap mantan datuk di Aceh Tamiang yang membawa lari uang Gampong Alue Sentang sebesar Rp 378 juta lebih. Pores Langsa menggelar konfrensi pers dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Gampong Alue Sentang, Kecamatan Manyak Pated, Aceh Tamiang, Senin (9/3) pagi.

Polisi juga menghadirkan mantan Datuk Alue Sentang 2016 berinisial N, sebagai tersangka utama dengan kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi ADD ini diperkirakan Rp 378.636.100. Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK melalui Kasat Reskrim, Iptu Arief S Wibowo SIK, mengatakan, tersangka N dijerat Pasal 2 yo Pasal 3 dan Pasal 8 UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Tersangka N mantan Datok Penghulu Kampung Alue Sentang, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, telah menjadi buronan selama setahun lebih.

Kasat Reskrim Iptu Arief menjelaskan tersangka berhasil ditangkap berkat laporan masyarakat pada 1 Januari 2020 lalu di salah satu warnet Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur. "Selama masuk DPO setahun lebih, tersangka N sempat kabur ke Malaysia, dan kita mendapat laporan masyarakat, tersangka N sudah kembali pulang pada awal 2020 ini," katanya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Alue Sentang 2016 itu, mulai dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polres Langsa sejak 2018 lalu setelah masuknya laporan masyarakat. "Tersangka N saat dilakukan pemanggilan oleh penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim untuk diperiksa selama tiga kali, tapi tidak pernah mau hadir, hingga kabur ke Malaysia pada akhir tahun 2018 ," ujar Iptu Arief.

Menurut Kasat Reskrim, perhitungan jumlah SILPA tahun 2016 yang tidak dilaporkan dalam pertanggung jawaban dana desa Alue Sentang senilai Rp 98.968.500. Dengan uraian pertama, sisa dana tahun sebelumnya atau tahun 2015 sebesar Rp 858.000. Kedua, realisasi Silpa 2016 Rp 95.976.913 yakni (2) pendapatan dana desa Rp 897.811.413 dan belanja dana desa Rp 801.834.500 sehingga total Rp 95.977.771.

Ketiga, saldo di rekening Bank Aceh per 25 Agustus 2017 Rp 9.271 dan ke empat, jumlah Silpa 2016 per 28 Agustus seharusnya Rp 95.968.500. Kemudian kerugian keuangan negara atas pelaksanaan program/kegiatan 2016 diduga dilakukan mantan Datuk Penghulu Kampung Alue Sentang ini sebesar Rp 282.667.600. Dengan rincian, belanja yang dipertanggung jawabkan per 31 Desember 2016 yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang cukup.

Terdapat 4 jenis kegiatan yang telah dipertangung jawabkan/dilaporkan, namun tidak dilengkapi bukti yang cukup sebesar Rp 29.326.100. Lalu, terdapat kekurangan volume fisik menurut ahli dari Dinas PUPR Kota Langsa atas 12 item pekerjaan sebesar Rp 102.818.500.

Kemudian, terdapat kelebihan volume fisik menurut ahli dari Dinas PUPR Kota Langsa, atas 2 item pekerjaan sebesar Rp 7.467.000,00. Terdapat Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan. Sebanyak 9 item pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan/dikerjakan sebesar Rp 157.990.000,00.

Rekapitulasi selisih pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Realisasi Anggaran-LRA) Pemerintah Kampung Alue Sentang Semester Akhir 2016 (per 30 Desember 2016) yang dilaporkan tersangka N, dibandingkan dengan hasil audit adalah sebesar Rp. 282.667.600.

Kasat Reskrim menambahkan, bahwa berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh tanggal 17 September 2018, tentang perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara tindak pidana korupsi penyelewengan ADD Kampung Alue Sentang, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang 2016. Disimpulkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu menjadi sebesar Rp 378.636.100.(zb)