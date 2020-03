Jadi Makan Malam Terakhir, Satu Keluarga Kena Corona, Ibu dan 2 Anak Meninggal Dunia, Lainnya Kritis

SERAMBINEWS.COM - Jadi makan malam terakhir, satu keluarga menjadi korban virus corona hingga tewas. Begini nasib anggota keluarga yang masih dalam kondisi kritis.

Tak ada yang menyangka ini adalah momen makan malam terakhir bersama bagi keluarga ini.

Dikabarkan satu keluarga ini menjadi korban ganasnya virus corona.

Bahkan ibu dan dua anak dalam keluarga ini harus meregang nyawa setelah makan malam bersama setelah terinfeksi virus corona.

Dilansir dari Kompas.com (grup TribunJatim.com), seorang wanita dikabarkan meninggal akibat virus Corona.

Kedua anaknya yang ternyata mengidap penyakit yang sama juga tewas.

Grace Fusco (73) meninggal pada Rabu, kedua anaknya pun tewas.

Mereka tewas karena virus Corona.

Dikutip dari The New York Times via Kompas.com, empat anak lain dari Fusco juga diidentifikasi mengidap virus Corona dan sedang dalam perawatan.