Harga Gula Pasir di Aceh Naik Hingga Rp 23 Ribu Per Kg, Sudah Tiga Hari Pasokan dari Medan Terhenti

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Harga gula pasir di Aceh bergerak naik dalam dua hari terakhir.

Pantauan Serambinews.com, Rabu (25/3/2020), di sejumlah pasar tradisional dan pasar swalayan di Banda Aceh, harga gula pasir yang tiga hari lalu dijual Rp 18.000 per kg, kini naik menjadi Rp 20-23 ribu per kilogram.

Pengecekan Serambinews.com di Pasar Lambaro, Aceh Besar siang tadi, harga gula dijual bervariasi.

Pada satu toko dijual dengan harga Rp 23 ribu per kilogram.

Sementara di toko lain pada deretan yang sama, dijual dengan harga Rp 21 ribu per kg.

Sedangkan di salah satu swalayan yang berada di kawasan Lambaro, hingga siang tadi gula dijual seharga Rp 19 ribu per kilogram.

Informasi lain diperoleh Serambinews.com, naiknya harga gula ini karena semakin menipisnya stok gula pasir di pasar tradisional di Aceh, khusunya di Banda Aceh dan Aceh Besar.

“Sudah tiga hari pasokan gula pasir dari Sumut tidak masuk ke Aceh,” ungkap salah satu pedagang kelontong di Pasar Lambaro.

Suzuya Mall, pasar swalayan terbesar di Banda Aceh bahkan sudah sebulan terakhir tidak lagi menjual gula pasir.

• Harga Gula Pasir di Meulaboh Tembus Rp 22 Ribu Per Kilogram

• Tak Ada Pasokan dari Sumut, Harga Gula Melonjak