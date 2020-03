Zulfikar Aziz Minta Pemkab Aceh Besar Gelar Pasar Murah

For serambinews.com

JANTHO - Wakil Ket­ua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz SE, me­minta Pemkab setempat menggelar operasi pasar murah berbagai kebu­tuhan pokok atau sem­bako. Hal ini menyusul merangkaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran saat masa antisipasi penye­baran virus Corona dan jelang Ramadhan 1441 Hijriah ini.

Politisi PKS ini men­gatakan dengan meng­gelar operasi pasar itu, maka Pemkab bisa mengendalikan harga ke­butuhan pokok terse­but, apalagi saat ini ekonomi masyarakat se­dang sulit karena sua­sananya belum stabil di masa antisipasi virus Covid-19 ini.

“Pemkab Aceh Besar harus memastikan ket­ersediaan pangan dan mengendalikan harga di tengah penanggulangan covid-19 ini. Kini har­ga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran mulai naik. Oleh karena itu, ini harus cepat dikenda­likan dengan menggelar operasi pasar,” kata Zu­lfikar Rabu (25/3/2020).

Begitu pun, ia meminta masyarakat tidak pan­ik dengan memborong kebutuhan. Begitu juga kepada pedagang, Zu­lfikar meminta agar mer­eka tidak memanfaatkan kondisi ini dengan me­nimbun dan menaikkan harga kebutuhan pokok sesuka hati, sehingga membuat masyarakat se­makin terjepit.

Zulfikar menyebut­kan harga sembako yang sedang naik saat ini ada­lah minyak goreng, beras, gula pasir, dan kebutu­han lainnya.

Sementara itu, seo­rang warga Lamnga, Ke­camatan Montasik, Aceh Besar, mengakui harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini merangkak naik. Ia mencontohkan, sirup cap patung yang biasanya Rp 19 ribu per botol. Kini naik menjadi 24 ribu per botol.

Begitu juga gula pasir 50 kilogram per zak yang sebelumnya Rp 670 ribu per zak, kini naik drastis menjadi Rp 1.050.000 per zak. “Sekali lagi, kami berharap Pemkab Aceh Besar harus secepatnya menggelar operasi pas­ar untuk mengantisipasi melambung harga ke­butuhan pokok di pasa­ran,” pinta Zulfikar Aziz. (dab/*)