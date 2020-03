Harga Gula Pasir Rp 19.000/Kg, Ketua DPRK Aceh Timur Minta Pedagang tak Mainkan Harga Sembako

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Pedagang sembako di Aceh Timur, diimbau agar tidak mempermainkan harga barang dalam kondisi Aceh saat ini sedang dilanda wabah virus corona.

Hal itu disampaikan Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Muhammad Daud atau Abi Daud, seperti yang disampaikan kepada Serambinews.com, Sabtu (28/3/2020).

“Kita berharap pedagang tidak mempermainkan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya di tengah masyarakat sedang menghadapi wabah virus corona,” ungkap Tgk Muhammad Daud, Sabtu.

Pedagang diharapkan tidak memanfaatkan kondisi saat ini untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Ketua DPRK Aceh Timur, meminta intansi terkait memantau dan mengawasi agar harga bahan pokok tetap stabil di pasar.

“Jika ada pedagang yang nakal maka kita minta kepada pihak terkait agar ditindak tegas,” pinta Abi Daud.

Gula Pasir Rp 19 Ribu Per Kg

Husen, pedagang sembako di pasar Idi Rayeuk, Aceh Timur, mengatakan hanya harga gula pasir melonjak naik dari sebelumnya Rp 12 ribu kg kini menjadi Rp 19 ribu per kg.

Sedangkan harga bahan poko lainnya secara umum stabil seperti cabai merah 24-25 ribu per kg, bawang merah 35-56 ribu per kg, minyak goreng 11 ribu per kg, beras Rp 130-160 ribu zak tergantung kualitas.

“Kalau gula pasir modal saat ini Rp 900 ribu per goni ukuran 50 kg, sehingga kita terpaksa jual Rp 19 ribu per kg. Selain itu, pasokan dari tauke juga berkurang, biasanya 20 goni per minggu, tapi sekarang hanya 10 goni per minggu,” ungkap Husen.(*)

• BREAKING NEWS - Bener Meriah Perketat Perbatasan, Warga tak Punya KTP Dihalau Keluar

• Update Covid-19: Sudah 109 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Positif Virus Corona

• Update Corona di Aceh, 4 Orang Positif COVID-19, 479 Dalam Pemantauan, 39 Dalam Pengawasan

• Janda Taruh Bayi Dalam Tong Sampah di Banda Aceh, Ternyata Hasil Hubungan Gelap, Ini Kronologinya