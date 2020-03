Virus Corona dan Teori Perebutan Super Power Dunia, Perang AS Vs China?

T. Murdani, mahasiswa program Doktor dalam bidang International Development, Fakultas Art & Design, University of Canberra, Australia, mengajar pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada halaman 312 Novel The eyes of Darkness (1981), secara detail menjelaskan penyakit yang menyerang tenggorokan dan paru-paru manusia ini akan menyebar ke seluruh dunia. Ia datang tak terduga dan menghilang dengan cepat. Setahun kemudian penyakit tersebut akan hilang. Apakah ini hanya suatu kebetulan belaka atau saling berkaitan? Simak selengkapnya artikel ini.

Oleh: T. Murdani*)

SAYA sangat yakin bahwa ramai di antara kita ketika membaca judul opini ini akan langsung teringat kepada ‘Sunda Empire’ dengan berbagai ide konyolnya tentang tatanan dunia yang sempat viral sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian Republik Indonesia.

Sayang sampai saat ini belum ada pihak yang mencoba menyelidiki bagaimana dan darimana sebenarnya ide ‘Sunda Empire’ ini muncul.

Kebanyakan respon kita temui adalah menertawai dan melabel secara negatif terhadap fenomena tersebut.

Saya pribadi sedikit khawatir dengan opini ini kalau-kalau nantinya saya akan dianggap bagian dari kelompok ‘Sunda Empire’.

Mengikuti perkembangan situasi di media sosial saat ini memang agak rumit.

Semua dapat viral dalam waktu hitungan menit walaupun sangat sulit membedakan antara berita yang benar dengan berita hoax.

Semua orang ingin melakukan sesuatu, walaupun lupa berfikir kalau sesuatu itu layak dibagikan atau benar bukan hoax, tanpa menverifikasi terlebih dahulu.

Kondisi medsos ini mewarnai kekacauan dan kegaduhan tersendiri dalam berbagai bidang akibat dari peyebaran informasi yang tiada batas dan tanpa saringan.