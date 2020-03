Wabah Virus Corona Merajalela, Jusuf Kalla Tagih Janji Tuhan Lewat Ini

Wabah Virus Corona Merajalela, Jusuf Kalla Tagih Janji Tuhan Lewat Puisi Pilu

SERAMBINEWS.COM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan kegelisahannya pada wabah virus corona atau Covid-19 yang makin merajalela sulit dibendung.

Ia pun menuliskan kegelisahan hatinya soal itu.

Pria asal Sulawesi Selatan itu ungkapkan curhat sedihnya pada Tuhan, sembari menagih janji-Nya, yakni semua penyakit ada obatnya.

Untuk virus corona ini pun, Jusuf Kalla menagih janji Tuhan.

Simak kalimat-kalimat puisi Jusuf Kalla menagih janji Tuhan pada bagian akhir artikel ini.

Yang pasti, Jusuf Kalla pantas gelisah.

Betapa tidak? Penyebaran wabah virus corona secara global masih terus bertambah.

Merujuk data real time, Coronavirus COVID-19 Global Cases by the CSSE at Johns Hopkins University, tercatat ada 662.073 kasus hingga Minggu (29/3/2020) pagi.

Dari ratusan ribu kasus tersebut, 139.426 orang dilaporkan sembuh.