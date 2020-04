Kapolresta Minta Seluruh Pemilik Warung Kopi Harus Pasang Wastafel, Ini Tujuannya

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH,

meminta semua tempat usaha harus mengikuti standar operasional dan prosedur (SOP) pencegahan virus corona(Covid-19) yang diintruksikan pemerintah.

Tujuannya, agar mata rantai penyebaran virus tersebut dapat diminimalisir.

"Kami imbau seluruh pemilik dan pelaku usaha warung kopi yang ada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh untuk menyediakan wastafel, sabun atau cairan pembersih tangan di depan warungnya," sebutnya kepada Serambinews.com, Senin (6/4/2020).

Hal tersebut harus menjadi prioritas dan diperhatikan oleh pelaku usaha, di samping mantan Kapolres Aceh Tenggara ini meminta setiap pemilik warkop memasang semacam imbauan di dalam warungnya agar setiap pengunjung itu tidak duduk berdekatan.

Tapi, harus mengikuti anjuran pemerintah, yakni physical distancing (menjaga jarak minimal 2 meter).

Hal tersebut penting sebut mantan Kabag Binkar Biro SDM Polda Aceh ini, agar setiap pengunjung yang datang atau keluar dari warung tersebut merasa lebih nyaman.

Namun, ungkap Kombes Trisno, dirinya merekomendasikan agar setiap pelanggan itu bisa melakukan pemesanan dengan cara take away (bawa pulang) saja atau via aplikasi online.

Tujuannya, agar setiap orang itu bisa mengurangi beraktivitas atau berada di tempat-tempat keramaian.

Lalu, untuk kebaikan bersama, dirinya meminta seluruh masyarakat patuh dan mengikuti setiap intruksi dari pemerintah.

"Upaya pencegahan harus menjadi prioritas semua pihak dan itu lebih baik dilakukan dari awal.

Insya Allah, jika semua mengikuti anjuran dan intruksi pemerintah, mata rantai penyebaran virus corona akan mampu ditekan," pungkas Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH.(*)

