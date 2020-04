Kepergian Glenn Fredly Tinggalkan Istri dan Buah Hatinya Masih Bayi Usia Dua Bulan

Musisi kondang, Glenn Fredly kini tinggal kenangan. Suami Mutia Ayu itu meninggal pada Rabu (8/4/2020).

SERAMBINEWS.COM - Kepergian Glenn Fredly di usia 44 tahun itu meninggalkan istri dan seorang bayi perempuan.

Bayi pertama Glenn itu jenis kelamin perempuan baru berumur dua bulan.

Selain sang istri, Glenn Fredly juga meninggalkan buah hati kecilnya yang masih bayi.

Ia adalah Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Potret buah hatinya ini sempat diposting Muti Ayu melalui Instagram, pada 28 Maret 2020.

Kala itu, bayi kecilnya memasuki usia satu bulan.

"Happy 1 Month Ma Lil Baba Gewa

you have a good heart nak.

Ayah and Bunda love you so much

Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo

28 Maret 2020," tulis Mutia Ayu.