Polresta Banda Aceh dan TNI Tingkatkan Patroli, Untuk Imbau Warga Patuhi Instruksi Pemerintah

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Personel Polresta Banda Aceh dan TNI akan mengintensifkan patroli bersama untuk mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap instruksi pemerintah, agar mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Banda Aceh, khususnya dapat diminimalisir.

Hal tersebut disampaikan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH, kepada Serambinews.com, Jumat (10/4/2020).

“Kami mengimbau masyarakat untuk patuh dan tidak menganggap persoalan ini remeh. Tolong diikuti apa yang sudah diinstruksikan pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar penyebaran virus corona mampu ditekan, sehingga dibutuhkan kerja sama dari seluruh masyarakat, ” ujar Trisno.

Ia menjelaskan intruksi pemerintah tersebut penting untuk diikuti seluruh masyarakat di tengah gempuran pandemi covid-19.

Namun, fakta di lapangan instruksi tersebut masih banyak diabaikan dan belum maksimal dilaksanakan, sehingga terkesan anjuran sesuai protokol pencegahan Covid-19 diabaikan.

Bahkan di sejumlah tempat, hasil pemantauan petugas kata Kapolresta ditemui masih banyak yang berkerumun dan tidak mengikuti anjuran, seperti orang-orang di warung kopi dan beberapa lokasi laikknya.

Seharusnya di warung-warung kopi dan cafe-cafe, semestinya hanya melayani take away (bawa pulang) atau pemesanan via online.

Namun, kelonggaran yang sudah diberikan, justru salah dimanfaatkan dan dikhawatirkan kondisi akan berubah.

Khusus untuk pemberlakuan izin buka warung kopi di Kota Banda Aceh, yakni mulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB, pihaknya akan terus mengawal dengan patroli bersama yang akan dilaksanakan dengan para prajurit TNI.

“Kami imbau masyarakat untuk menjaga jarak atau physical distancing, baik itu di tempat kerja serta menghindari kerumunan serta tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat,” ujar Kombes Trisno.

Kapolresta Banda Aceh ini juga mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berada di rumah serta melakukan aktivitas. Lalu sering-sering lah mencuci tangan. Untuk setiap warung dan yang melayani pelanggan, diwajibkan menempatkan wastafel, cairan atau sabun pencuci tangani.

Lalu, kepada pelaku usaha juga diminta untuk memasang imbauan jaga jarak atau physical distancing di dalam warungnya. “Kalau tidak ada kesdaran diri, mau imbauan seperti apapun yang dilakukan, bila masyarakat tidak patuh maka semuanya akan sia-sia. Intinya semua kembali kepada kesadaran diri masing-masing, karena dengan cara itulah mata rantai penyebaran virus ini dapat dihentikan,” pungkas Kombes Trisno Riyanto SH.(*)

