VIDEO - Aplikasi Sosial Media TikTok Sumbangkan Dana Sebesar Rp 100 M Kepada Pemerintah Indonesia

SERAMBINEWS.COM - Kabar baik itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta.

Sebab menurutnya, dibutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh pihak dalam penanggulangan wabah virus corona.

TikTok menyumbang uang sebesar Rp 100 Miliar untuk Korban Virus Corona.

TikTok yang merupakan aplikasi media sosial katanya meringankan beban para tenaga medis, khususnya bagi keluarga mereka yang ditinggalkan.

• Viral Lagu Corona Bimbo 30 Tahun Lalu, Begini Penjelasan Keluarga

• Inilah Kategori ASN yang Bisa Mendapatkan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2020 di Tengah Pandemi Corona

Bantuan tersebut katanya akan dibagikan kepada ahli waris para dokter sebesar Rp 250 juta per orang, ahli waris perawat sebesar Rp 150 juta per orang dan ahli waris tenaga medis lainnya sebesar Rp 100 juta per orang.

Tidak hanya menghibur masyarakat selama masa 'diam di rumah', Tenaga Ahli BNPB Egy Massadiah menyatakan salut kepada TikTok.

Selain itu, para pengguna TikTok katanya secara langsung memberikan semangat kepada komunitas tenaga kesehatan.

Semangat dan apresiasi tersebut ditorehkan lewat tagar #PahlawanGardaDepan yang viral sejak Selasa (7/4/2020) lalu.