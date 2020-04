Harga Minyak Dunia Anjlok, BBM Turun Seadanya

SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Harga minyak dunia telah turun di titik terendah dalam 18 tahun ini terakhir, seiring wabah virus Corona telah meluas, sehingga penggunaan kendaraan jua turun drastis.

Dilaporkan, harga minyak dunia pada Rabu (15/4) turun menjadi 19,20 per barel Rp 302.169 dari Selasa (14/4/) masih 20 dolar AS per barel,seperti dilaporkan, AFP, Rabu (15/4/2020).

Jika dihitung, maka 1 barel sebanyak 158,9873 liter atau 159 liter, sehingga dengan harga 19,20 dolar per barel, maka per liter hanya Rp 1.912 per liter yang masih berbentuk minyak mentah berdasarkan kontrak WTI Berjangka.

Harga minyak dunia di era 80-an, sempat menyentuh 100 dolar AS ke atas dan terus turun sampai 50 dolar AS per barel.

Dengan kondisi minyak dunia yang terus mengalami penurunan, harga BBM di Indonesia turun tipis untuk Premium dan Pertalite dan juga Pertamax, termasuk untuk solar.

Harga pertamax, dari Rp 9.200 menjadi Rp 9.000/liter, Premium dari Rp 6.500 jadi Rp 6.450 dan Pertalite dari Rp 7.800 menjadi Rp 7.650 per liter, dimana penurunan antara Rp 50 sampai Rp 200 per liter.

Padahal, wabah virus corona telah menyebabkan permintaan minyak global turun drastis sepanjang tahun 2020 ini.

Badan Energi Internasional (IEA), Rabu (15/4) mengatakan telah menghapus satu dekade pertumbuhan untuk menetapkan tahun ini sebagai yang terburuk dalam sejarah sektor ini,

Permintaan diproyeksikan menurun dengan rekor 9,3 juta barel per hari (mbd) secara keseluruhan, dengan 29 mbd pada April, dan 26 mbd pada Mei, ujar Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol.

"Saya percaya dalam beberapa tahun ke depan, ketika Anda melihat 2020, kita mungkin akan melihat sebagai tahun terburuk dalam sejarah pasar minyak global," katanya kepada wartawan melalui telekonferensi.