Wali Kota New York Bill de Blasio Distribusi 500.000 Makanan Halal untuk Muslim di Bulan Ramadhan

REUTERS Handout / Latin America News Age

NEW YORK, AMERIKA SERIKAT - Walikota Bill de Blasio mengadakan konferensi pers mengenai coronavirus di New York, Amerika Serikat pada 23 April 2020. De Blasio mengumumkan bahwa sekitar 2 juta warga New York dapat menghadapi kerawanan pangan selama krisis akibat coronavirus yang melintasi negara. (REUTERS Handout / Latin America News Age)