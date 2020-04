Inilah Satu-satunya 'Sahabat' Nabi Muhammad SAW yang Masih Hidup, Usianya sudah 14 Abad

Green Prophet via Tribunnews

SERAMBINEWS.COM - Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini masih hidup.

Semua umat yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW kini sudah meninggal dunia.

Tetapi, ternyata ada satu sahabat Nabi yang hingga saat ini masih hidup.

Sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini adalah sebuah pohon yang usianya ribuan tahun.

Pohon ini hidup sejak Rasulullah masih hidup, dan pohon inipun hingga saat ini masih hidup.

Pohon ini dijuluki 'The only living Sahabi' atau sati-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup.

Sahabat nabi yang masih hidup ini tumbuh di tengah padang pasir di Yordania, dan dikenal dengan pohon Sahabi.

Lalu, bagaimana pohon Sahabi ini dijuluki sebagai Sahabat Nabi?

Dilansir dari berbagai sumber, mulanya Nabi Muhammad SAW saat masih kecil melakukan perjalanan ke Syam untuk mengikuti pamannya berdagang.

Ada kejadian unik yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad kecil adalah seorang calon nabi terakhir seperti ramalan dalam kitab seorang pendeta dari Syam.