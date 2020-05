Kisah Pak Andri tak Kuasa Menahan Sakit, Sampai di PHK Karena Tumor yang Dideritanya kian Membesar

Di kulitnya muncul benjolan seperti daging yang lembut, daging-daging itu seolah terus tumbuh dan bahkan pak Andri tak mampu menahannya.

SERAMBINEWS.COM- Baru-baru ini viral di media sosial twitter, kisah Andriadi Putra yang kerap disapa Pak Andri.

Dia sorang pria berusia 33 tahun, warga Medan, Sumatera Utara.

Ia menderita sebuah penyakit tumor jinak yang semakin hari semakin tumbuh dan terus membesar.

Di kulitnya muncul benjolan seperti daging yang lembut, daging-daging itu seolah terus tumbuh dan bahkan pak Andri tak mampu menahannya.

Postingan itu awalnya di unggah akun twitter ‘Kim Ara’, @jeonkookie96_, Jumat, (1/5/2020).

Kemudian postingan itu kembali direpost oleh platform akun-akun media sosial lainnya, hingga menjadi viral saat ini.

Dalam cuitannya, Ara berharap jika postingan mengenai pak Andri bisa viral melalui bantuan repost di twitter atau ‘twitter please do your magic’.

• Tahanan Jaksa Pidie Kabur

• Penjual Mi Gunakan Daging Manusia dalam Masakannya, Temuan di Septic Tank Tak Terbantahkan

• Najwa Shihab Kritik Anggota DPR di Tengah Pandemi Virus Corona, Ini Isi Kritikannya

Dalam unggahannya, Ara mengatakan jika pak Andri sudah memiliki kartu BPJS untuk berobat.

Tetapi justru dipersulit proses administrasinya, bahkan ada rumah sakit yang tidak mampu menanganinya.