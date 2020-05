8 Negara ASEAN Sudah Turunkan Harga BBM Dalam Dua Bulan Terakhir, Indonesia Kapan?

SERAMBINEWS.COM - Publik Indonesia ramai yang bertanya-tanya kapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun di Tanah Air.

Karena harga minyak global anjlok dan negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN sudah menurunkan harga BBM.

Delapan dari 10 negara anggota ASEAN sudah beberapa kali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam dua bulan terakhir.

Kebijakan tersebut menyusul penurunan harga minyak mentah di pasar global.

Mengutip data globalpetrolprices.com, kedelapan negara itu adalah Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura.

Sedangkan Indonesia belum juga memangkas harga BBM sejak Februari.

Sementara untuk Brunei Darussalam, globalpetrolprices.com tidak menyajikan data harga BBM di negara itu.

Malaysia sudah enam kali menurunkan harga BBM, sejak dua bulan terakhir.

Per 13 April 2020, harga bensin dengan kadar oktan 95 di Malaysia di level US$ 0,29 per liter atau Rp 4.387 per liter (kurs Rp 15.127 per dollar AS).

Harga tersebut sudah melorot 39,58% sejak Januari 2020.