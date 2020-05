Pelawak AS Peraih Emmy Award Tutup Usia

Pelawak, sekaligus aktor Hollywood, Fred Willard, saat di Los Angeles, AS pada 2017.

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES – Komedian atau pelawak AS peraih Emmy Award, Fred Willard yang juga seorang aktor Hollywood, AS, meninggal dunia dalam usia 86 tahun pada Sabtu (16/5/2020).

Dia telah muncul dalam sejumlah film, seperti "Anchorman" dan "This is Spinal Tap" dan acara televisi seperti "Modern Family.”.

Dilansir AFP, Minggu (17/5/2020), ucapan belasungkawa terus mengalir untuk sang aktor, khususnya dari teman lama dan sesama veteran showbiz, Jamie Lee Curtis dengan tweet "Terima kasih atas banyaknya lelucon yang membuat orang terus tertawa, Mr. Willard."

"Fred Willard adalah orang terlucu yang pernah bekerja dengan saya. Dia adalah pria yang luar biasa," tulis aktor Steve Carrell.

Willard sendiri baru saja memberi penghormatan kepada dua legenda showbiz lainnya, penyanyi Little Richard dan sesama komedian Jerry Stiller, yang juga meninggal dunia bulan ini.

"Waktu yang buruk! Baru saja kehilangan Little Richard, dan sekarang aku tahu bahwa teman lamaku Jerry Stiller telah meninggal.”

“Dia teman yang baik dan pria yang sangat lucu," tulis Williad pada 11 Mei 2020, utasan terakhir akun Twitter-nya.

"Aku bertemu dengannya di tahun 60-an ketika kami bermain di klub yang sama, The Village saat ia dan Anne Meara. Sayangnya bagi kami, mereka jauh lebih lucu! Kami tidak bisa cemburu, jadi kami menjadi teman baik saja,” ujar Williard.

Penonton mengenal Willard sebagai bapak bagi aktor Ty Burrell, Phil Dunphy dalam sitkom hit ABC "Modern Family."

Karirnya yang telah berlangsung beberapa dekade membuatnya terus tertawa dalam film-film seperti "Waiting for Guffman," "A Mighty Wind" dan "Best in Show."