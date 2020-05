Untuk Pertama Kalinya, Angka Kematian Harian Covid-19 di New York Turun di Bawah 100

Lihat Foto Gambar yang diambil dari drone menunjukkan pekerja sedang menggali kuburan massal di Hart Island, New York, untuk memakamkan para korban meninggal akibat virus corona. Foto diambil pada 9 April 2020. (LUCAS JACKSON/REUTERS)

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Untuk pertama kalinya, Negara Bagian New York, AS, mencatatkan angka kematian harian Covid-19 di bawah 100 sejak akhir Maret.

Dalam konferensi pers, Gubernur Andrew Cuomo menyatakan dalam 24 jam, total ada 84 orang yang meninggal karena virus corona.

Sementara jika dibandingkan dengan data 24 jam sebelumnya, atau Jumat (22/5/2020), Cuomo mencatatkan 109 angka kematian harian karena Covid-19.

Saat puncak wabah, otoritas kesehatan setempat mencatatkan lebih dari 1.000 kematian setiap hari di New York, negara bagian yang paling parah terdampak wabah.

"Di kepala saya, saya selalu memikirkan bagaimana bisa berada di bawah 100," jelas Gubernur Cuomo dilansir BBC Sabtu (23/5/2020).

Dia mengaku angka 84 itu juga sebenarnya tidak bagus, karena dia tak bisa memikirkan seperti apa perasaan keluarga yang kehilangan kerabat mereka.

Namun, gubernur yang berasal dari Partai Demokrat itu menyatakan, penurunan angka kematian itu merupakan sebuah progres yang nyata.

Pada Jumat, Cuomo mengumumkan kelompok lebih dari 10 orang bisa berkumpul "jika alasannya masuk akal" di lokasi mana pun, termasuk New York City.

"Namun, jika Anda tidak harus menggelar pertemuan dengan jumlah anggota 10 orang, jangan coba-coba memaksakannya," ujar dia.

Negara Bagian New York sempat menjadi episentrum virus corona di AS, dengan lebih dari 28.000 korban meninggal, menurut data Universitas Johns Hopkins.