46 Tahun di Penjara, Penjahat Paling Berbahaya Ini Tulis Surat Permintaan Terakhir, Ini Isinya

SERAMBINEWS.COM - Tahanan Inggris yang paling terkenal Charles Bronson memiliki permintaan terakhirnya.



Bronson, 67, mengungkapkan permintaan terakhirnya yang aneh dalam surat wasiat yang dikirimkan kepada putranya.

Perampok bersenjata, yang telah menghabiskan 46 tahun hidupnya di balik jeruji besi itu terdorong menulis surat itu karena pandemi corona.

Dia khawatir petugas penjara tidak akan melaksanakan keinginannya jika dia mati di penjara.

Dalam surat tertanggal 12 Mei tahun ini, Bronson, yang telah mengubah nama keluarganya menjadi Salvador, mengatakan:

"Bukan rahasia lagi bahwa saya punya keinginan untuk di tato di punggung."

"Saya akan dikremasi."

"Kemudian abuku akan ditaburkan dari helikopter di atas Broadmoor, diiringi musik Moby (Why My Heart Feel So Bad)."

"Aku juga ingin otakku diasamkan dalam toples dan dimasukkan ke museum putraku George."

Bronson, yang siap untuk pembebasan bersyarat pada Agustus, tidak ingin keluarga di pemakamannya terpisah dari putranya Michael dan George, mantan istri Irene dan ibunya Eira (89).