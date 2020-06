Ibu Ashraf Sinclair kembali ke Malaysia setelah 3 Bulan Temani BCL, Harus Jalani Karantina

SERAMBINEWS.COM - Mertua Bunga Citra Lestari Khadijah A Rahman, selama ini menemami menantu dan cucunya di Indonesia setelah kepergian putranya Ashraf Sinclair.

Setelah menemani menantu dan cucunya hampir tiga bulan, Khadijah A Rahman memilih untuk kembali ke Malaysia.

Menurut Dida Sinclair atau nama lengkapnya Khadijah A Rahman, ibunda dari Ashraf Sinclair ini sudah tiba di Malaysia beberapa hari.

Namun, saat ini dirinya harus melakukan karantina selama 14 hari sebelum bertemu dengan keluarganya di rumah.

Hal ini disampaikan melalui Instagram pribadinya @dida_sinclair, pada hari Rabu (3/6/2020).

“Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now. In quarantine next 14 days before going home. Thank you for taking care of Umi, Bunga, for almost 3 months in your home.

Syukur Alhamdulillah, Im grateful to spend so much time close to you and Noah and with your family too.

To spend whole month of Ramadan, read Yasin together for Alm Ashraf, prayed together, sahur together and spent a most beautiful Eidil Fitri together.

There was so much love for Alm Ashraf even he was not there but his presence was felt.