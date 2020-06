Rumah Prilly Latuconsina Bak Istana, Boy William Tebak Harga Rp 20 Miliar, Begini Reaksi Prilly

SERAMBINEWS.COM - Impian Prilly Latuconsina memiliki rumah sudah terwujud berkat hasil usaha dan kerja kerasnya selama ini.

Rumah yang dibangunnya lengkap dengan fasilitas lantai empat dengan nuansa gold dan vintage kecoklatan itu terlihat sangat mewah.

Fakta rumah lebih dari 20 Miliar itu diungkap presenter Boy William yang belum lama ini menyambangi kediaman pemain film ‘Danur’ tersebut.

Kunjungan itu juga direkam Boy ke dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Youtubenya, Boy William, Senin (8/6/2020).

Di akhir video yang berdurasi hampir 14 menit itu, Boy pun kemudian sempat menerka-nerka kisaran biaya yang dihabiskan Prilly untuk membangun rumahnya.

Saat boy menanyakan kisaran harga, Prily hanya membalas dengan senyuman.

"Kamu bikin semua ini, flooring-nya pakai marmer mendesain semua ini, desainnya seperti ini, berapa harganya Prilly? How much did this house cost?" tanya Boy William seperti dilihat di channel YouTube miliknya.

"Tebak aja tebak," balas Prilly.



"Sekitar 20 miliar," kata Boy menerka.



Mendengar jawaban tersebut Prilly seketika langsung tertawa. Prilly pun tak menjawab dengan pasti berapa kisaran harga rumahnya.

Diketahui, Boy William merupakan salah satu youtuber yang berhasil collabs dengan Prilly untuk merekam situasi rumahnya.

Boy juga dipersilahkan untuk merekam Content eksklusif di rumah tersebut.