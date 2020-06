Daftar Harga iPhone Juni 2020: iPhone 7 Plus hingga iPhone 11 Pro Max, Ini Spesifikasinya

SERAMBINEWS.COM - Berikut harga iPhone terbaru per Juni 2020, mulai iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 8 plus hingga iPhone 11 Pro Max.

Seri-seri smartphone Apple yang masih dipasarkan di antaranya iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 7 Plus, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, dan iPhone Xs Max.

iPhone merupakan smartphone yang diproduksi perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Apple Inc.

Berikut daftar harga iPhone terbaru Juni 2020 di Indonesia yang dirangkum Tribunnews.com dari Erafone.com dan iBox.com, Minggu (21/6/2020):

1. Apple iPhone 11

- Apple iPhone 11 64GB - Rp 13,5 jutaan

- Apple iPhone 11 128GB - Rp 15 jutaan

- Apple iPhone 11 256GB - Rp 17 jutaan

Spesifikasi Singkat Apple iPhone 11