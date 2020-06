Harga TBS Sawit di Aceh Singkil Rp 900/Kg

Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga tandan buah segar kelapa sawit (TBS) di Aceh Singkil, Rp 900 per kilo di tingkat petani.

Harga tersebut untuk TBS ukuran 15 kg ke bawah per janjang. Sedangkan bila 15 kilo ke atas per janjang harganya Rp 1.000 per kilo.

Sayangnya mayoritas produksi sawit petani di bawah 15 kilo per janjang.

Harga Rp 900 per kilo terhadap komoditas unggulan Aceh Singkil ini, belum menguntungkan bagi petani.

"Baru menguntung petani bila harganya di atas seribu," kata Sitno petani kelapa sawit di Gunung Meriah, Jumat (26/6/2020).

Terkait hal itu petani berharap harga TBS di atas Rp 1.000 per kilo.

Dengan harga tersebut petani dapat menutupi biaya pemeliharaan kebun serta mendapat keuntungan.

Akan tetapi bila di bawah Rp 1.000 hanya cukup untuk biaya pemeliharaan.

"Kalau di bawah seribu pas-pasan," ujar Satri petani sawit lainnya.(*)

• Mengenal Sosok Snouck Hurgronje (1), Tokoh Fenomenal yang jadi Lagenda di Aceh

• Mengenal Sosok Snouck Hurgronje (2), Ilmunya Dipakai untuk Menghancurkan Aceh

• Mengenal Sosok Snouck Hurgronje (3), Menikah 4 Kali, Punya Keturunan di Sini