Viral Pernikahan Drive-Thru di Malaysia untuk Cegah Corona, Begini SOP Kehadiran Tamu

Mengangkat tema pernikahan drive thru, pesta pernikahan Norazura Mohd Ali menjadi perhatian warganet karena belum ada sebelumnya.

SERAMBINEWS.COM - Pernikahan dalam suasana pandemi memang sangat berbeda dengan suasana sebelum pandemi.

Hal ini terlihat dari berbagai yang berlaku di tengah masyarakat, jika sebelumnya pernikahan bisa diadakan dengan sangat meriah, namun untuk saat ini, hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Untuk mencegah virus Corona, maka pernikahan menjadi berbeda dan berkesan, seperti pernikahan satu ini, kedua mempelai membuat pesta pernikahan bertema drive-thru.

Postingan ini diunggah oleh pengguna Facebook ‘Viral Media Johor’ pada hari Senin (29/6/2020).

“NORMA NEW MAJLIS KAHWIN DRIVE THRU WEDDING ....

After Me and the Bride Meminta izin Dari Kepolisian Kerajaan Malaysia di daerah kami di Kluang. dan beberapa negara lagi.

Ini link facebook foto-foto pesta pernikahan ala drive-thru itu.

