Belum 24 Jam, Lagu Terbaru Aurel Hermansyah Berjudul ‘Kepastian’ Puncaki Trending 2 Youtube

SERAMBINEWS.COM – Lagu terbaru Aurel Hermansyah berjudul ‘kepastian’ langsung menduduki puncak trending youtube Indonesia.

Lagu yang baru saja sehari setelah dirilis berhasil ditonton lebih dari 2,5 juta kali tayangan, dengan 271 ribu kali like lewat channel youtube MyMusic Records.

Aurelie Hermansyah merupakan putri dari musisi Anang Hermansyah, mengawali debutnya di tahun 2010 dengan lagu “Tanpa Bintang”.

Selain bernyanyi, ia juga sempat membintangi beberapa film.

Beberapa tahun belakangan ini ia juga konsisten dengan membuat conten di youtube channel.

Lama tak merilis single baru, rupanya memendam kerinduan yang mendalam bagi para fansnya.

Tak heran jika kabar perilisan single terbarunya “KEPASTIAN” memicu banyak reaksi positif di sosial media.

Apalagi banyak yang tidak menyangka jika Aurel memiliki suara yang sangat bagus.

Hal ini lantas membuat Ashanty sangat bangga dengan sosok putri sambung semata wayangnya itu.

“I always believe in u.. and now we are so proud of u kaka @aurelie.hermansyah. Bukan hanya karena bertahan di trending 2 atau jutaan view dalam sehari,” tulis Ashanty @aashanty_ash, (4/7/2020).