Ditutupi Kain Putih, Jamaah Antarkan Jenazah Abu Habib Qudrat ke Pemakaman di Nagan Raya

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Jamaah Tharikat Syatariyah dan keluarga besar Abu Habib Muda Seunagan, mengantarkan jenazah almarhum Abu Habib Qudrat bin Habib Syaikhuna Abu Habib Muda Seunagan ke tempat peristirahatan terakhir, Minggu (5/7/2020) siang.

Almarhum meninggal dunia pada Sabtu (4/7/2020) malam dan dimakamkan di kompleks Masjid Jamik Abu Habib Muda Seunagan di Desa Peulekung, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

Sebelum dikebumikan, almarhum yang merupakan anak dari Abu Peuleukung tersebut dishalatkan di kompleks masjid dengan imam Habib Leot.

Turut menyalatkan almarhum puluhan ribu jamaah tarekat yang datang dari berbagai daerah di Aceh dan keluarga besar almarhum.

Almarhum meninggalkan tujuh orang anak yakni Syarifah Janaton, Syarifah Nurmala, alm Said Zainal Abidin, Said Kamaruddin, Syarifah Fauziana, Said Mehrab, Syarifah Melizar dan istri Syarifah Rasyidah.

Jenazah almarhum dipandu oleh jemaah, diiringi doa serta kain putih yang panjang hingga dibawa ke pemakaman.

Seperti diberitakan, inalilalhi wainnailahi rajiun, ulama kharismatik Aceh, Abu Habib Qudrat bin Habib Syaikhuna Abu Habib Muda Seunagan, meninggal dunia, Sabtu (4/7/2020) malam sekira pukul 23.30 WIB.

Ulama merupakan mursyid utama Tarikat Syatariyah pemegang amanah keluarga besar Abu Habib Muda Seunagan di Nagan Raya.

Almarhum tutup usia 84 tahun karena kondisi sakit serta meninggal di rumah pribadinya di Desa Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.