Harga Cabai Merah Produksi Lokal di Abdya Turun, Gula dan Minyak Makan Curah Stabil, Bawang Naik

Salah seorang pedagang memasarkan cabai merah di Jalan Cut Mutia, Pasar Blangpidie, Abdya, Kamis (9/1/2020). Saat ini harga cabai merah turun berkisar antara Rp 16.000 sampai Rp 20.000 per kg.

Laporan Zainun Yusuf | Abdya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pergerakan sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Minggu (5/7/2020), cukup bervariasi.

Jika ada sejumlah barang yang merangkak naik seperti telur yam ras yang mencapai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir), namun ada juga bahan pokok yang turun semisal cabai merah.

Pantauan Serambinews.com, Minggu kemarin, selain telur ayam, bahan kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan di Pasar Blangpidie adalah bawang merah lokal mencapai Rp 40.000 per kilogram (kg).

Sedangkan bawang bombai berkisar antara Rp 16.000 sampai Rp 18.000 per kg. Sebaliknya, bahan kebutuhan yang tergolong stabil adalah minyak makan curah Rp 18.000 per bambu (2 liter) dan gula pasir dengan harga Rp 13.000 per kg.

Sementara cabai merah di Pasar Blangpidie malah terjadi penurunan harga. Pedagang setempat menjual cabai merah berkisar antara Rp 16.000 sampai Rp 20.000 per kg. Namun harga cabai rawit lebih tinggi antara Rp 28.000 sampai Rp 30.000 per kg.

• Permintaan Telur di Abdya Selama Pandemi Covid-19 Menurun, Tapi Harga Tetap Tinggi, Ini Besarannya

• Warga Siti Ambia Keluhkan Penyaluran BLT-DD, Camat Singkil Malah Putuskan Dipending, Ini Alasan

• Istri Berteriak Lihat Kobaran Api, Dua Rumah di Blang Mangat Lhokseumawe Musnah Terbakar

Khusus stok cabai merah yang dipasarkan di Pasar Blangpidie merupakan produksi lokal petani di kawasan Abdya. Sedangkan kebutuhan cabai rawit dipasok dari luar daerah.

Beberapa pedagang menjelaskan, tanaman cabai merah yang dikembangkan petani Abdya, terutama di Kuala Batee, Babahrot, Jeumpa, dan Blangpidie, sedang dipanen.

Hasil panen cabai merah cukup memuaskan sehingga menyebabkan stok berlebih di pasaran, yang kemudian secara langsung berdampak pada turunnya harga.(*)