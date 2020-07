Roket komersial hilang setelah lepas landas, satelit yang dibawa ikut hilang 

Kejadian ini berlangsung di California, 4 Juli 2020, pesawat yang membawa satelit mengalami gagal fungsi saat menjalankan misi ketiga belas.

SERAMBINEWS.COM - Roket gagal menjangkau orbit dan dikabarkan hilang setelah berhasil lepas landas pada tahap pertama.

Kejadian ini berlangsung di California, Sabtu, 4 Juli 2020, pesawat yang membawa satelit mengalami gagal fungsi saat menjalankan misi ketiga belas yang diberikan nama ‘Pics Or It Not Not Happen.’

Masalah ini terjadi setelah empat menit penerbangan dan mengakibatkan pesawat hilang.

Akibat kejadian ini, isi dari pesawat yang akan dibawa ke orbit pun ikut hilang.

Pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus pemilik dari pesawat ini Rocket Lab memberikan keterangan pesawat sebelumnya telah berada pada titik peluncuran.

Peluncuran tersebut telah diprediksikan dengan baik dan sudah dikalkulasikan tidak akan mengalami kerusakan.

Berikut videonya.

Rocket Lab bekerjasama dengan FAA (Federal Aviation Administration), yakni lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat.

FAA bertanggungjawab sebagai pengatur dan pengawas penerbangan sipil di Amerika Serikat.