Bupati Sarkawi Tepis Isu Mutasi Jabatan di Jajaran Pemerintah Bener Meriah

Laporan Budi Fatria I Bener Meriah

SERAMBINEWS.CON, REDELONG - Bupati Bener Meriah, Abuya Tgk H Sarkawi menampik adanya isu yang berkembang akan ada penyegaran atau mutasi jabatan di jajaran Pemerintah Bener Meriah.

"Belum ada wacana pergeseran jabatan dalam waktu dekat ini," tegas Bupati kepada kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Orang nomor satu di Bener Meriah ini juga menegaskan bahwa pihaknya sedang menelusuri siapa biang penyebar informasi yang meresahkan dan mengganggu kinerja jajarannya tersebut.

"Kami sedang telusuri, terlebih adanya laporan transaksional alias calo jual beli jabatan,," ujarnya.

Kepada seluruh jajarannya, Sarkawi memerintahkan untuk bekerja maksimal serta profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Layani masyarakat sebaik-baiknya, dan mari cintai Bener Meriah dengan berkarya. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar jajaran, jangan saling sikut," tukas Bupati Sarkawi.

Dipastikan Bupati, jika pun ada mutasi kedepannya, akan didahului dengan kajian mendalam terhadap individu-individu bersangkutan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Tentu kami berupaya semaksimalnya the right man in the right place," tutup Bupati Bener Meriah Sarkawi.(*)