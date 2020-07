Diudang Donald Trump Makan Malam, Bos-Bos Perusahaan Top AS Mangkir, Ini Penyebabnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan keluar dari Marine One, saat kembali ke Gedung Putih untuk berpidato di Conservative Political Action Conference, Sabtu (29/2/2020).

SERAMBINEWS.COM – Beberapa bos perusahaan top AS mangkir dari undangan makan malam yang diadakan di Gedung Putih bersama Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, Rabu (8/7/2020).

Beberapa bos perusahan yang mangkir dari undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengatakan mereka menolak menghadirinya karena ada satu pejabat gedung putih positif corona.

Mengutip dari Reuters, Jumat (10/7/2020), Kepala Biro Pertanian AS, Zippy Duvall telah dinyatakan positif COVID-19 pada hari Rabu (8/7/2020) pagi.

Duvall diketahui menunjukkan gejala demam dan batuk, yang kemudian dia dinyatakan positif covid-19.

“Atas dasar itu para bos perusahaan AS menolak menghadiri acara makan malam itu,” kata juru bicara kelompok perdagangan itu.

Tiga orang bos perusahaan top AS yang menolak menghadiri adalah, CEO otomotif, Detroit Jim Hackett dari Ford Motor Co, Mary Barra dari General Motors Co dan Mike Manley dari Fiat Chrysler.

Beberapa pejabat perusahaan mengatakan bahwa mereka (CEO) mengetahui tentang undangan makan malam itu.

Makan malam di Ruang Timur Gedung Putih adalah acara kebersamaan tingkat negara paling terkemuka yang diselenggarakan oleh pemerintahan Trump.