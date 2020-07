Viral Video Dua Tikus Berkelahi, Kucing Cuma Diam Menonton sampai Pertarungan Selesai

SERAMBINEWS.COM - Video viral memperlihatkan dua ekor tikus sedang berkelahi, sementara kucing hanya menonton.

Semenjak pandemi dan berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak hal-hal tidak terpikirkan sebelumnya menjadi viral.

Video-video diperlihatkan pada beranda media sosial, menjadi salah satu cara agar tidak jenuh dengan keadaan pandemi seperti saat ini.

Sama halnya dengan video tikus bergelut ini, menjadi hiburan bagi warganet.

Postingan ini diunggah oleh pengguna Twitter @anqkhr, Rabu (15/7/2020).

"yall ever see two rats fighting. u boutta see one (kamu pernah melihat dua tikus berkelahi. ayo lihat satu)," tulisnya menyertai video berdurasi27 detik.

Sampai hari ini, Kamis (16/7/2020), video ini sudah disaksikan sebanyak 859,1 ribu tayangan.

Meski tikus dianggap sebagai hama, namun branding hama tersebut menjadi berkurang jika melihat video lucu kali ini, karena mereka bergelut bak sedang bertarung di film-film laga.

Lucunya, ada seekor kucing sedang menatap dua ekor tikus berkelahi tanpa bergerak.

Sesudah beberapa saat berkelahi, dua ekor tikus ini memisahkan diri berlawanan arah, kucingnya masih tetap di tempat semula.