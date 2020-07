Kantor Berita Ternama di Inggris Beritakan Tentang Tanda-tanda Kimat Menurut Petunjuk Al-Quran 

SERAMBINEWS.COM - Bongkar Makna Al-Quran, Kantor Berita Asal Inggris Ini Ungkap Rahasia Kiamat, Sebut 'Teks-teks Kuno Mengatakan Hari Penghakiman Akan Datang'.

Bagi umat muslim, Kiamat adalah sesuatu yang harus diimani, hal itu dimuat dalam rukun iman ke-5 percaya pada hari kiamat.

Namun, ada juga sebagian orang tidak pecaya dengan adanya hari akhir.

Meski demikian, ada suatu fakta menarik di mana sebuah situs berita terkemuka yang berbasis di Inggris, mengungkap soal hari akhir berdasarkan kitab Suci Al Quran.

Situs berita Inggris, Daily Star pada Jumat (17/7/20) menulis sebuah berita dengan judul "End of The World, Signs In Ancient Islamic Text Says Judgement Day, Is Coming".

Artinya adalah "Tanda-tanda Akhir Dunia dalam teks-teks Islam kuno, mengatakan Hari Penghakiman akan datang".

Padahal seperti kita ketahui, Islam di Inggris adalah minoritas, namun kantor berita ini justru mengutip pernyataan dari Al Quran.

Dalam keterangannya, mereka menyebut Al Quran sebagai teks kuno yang berusia 1.400 tahun yang mengatakan akan adanya hari akhir atau kiamat.



Daily Star menulis tentang Kimat menurut petunjuk Al Quran.

(Tangkapan Layar/Daily Star)

Kemudian, mereka juga mengatakan ada setidaknya 77 tanda kecil dan 12 tanda besar yang muncul menjelang "hari penghakiman" .

Lalu mengaitkannya dengan kemajuan teknologi serta situasi yang terkait dengan pandemi virus corona yang sedang menimpa dunia.