Pakar Prediksi Pemimpin Korut Kim Jong Un dalam Bahaya, Bisa Jadi Dikudeta Adiknya Kim Yo Jong

SERAMBINEWS.COM - Pakar memprediksi posisi Kim Jong Un sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) dalam ancaman bahaya.

Pasalnya, adik perempuannya, Kim Yo Jong sewaktu-waktu dapat mengudeta sang kakak karena dirinya dalam promosi di politbiro Partai Buruh Korea.

“Yang menyebutnya sebagai indikasi yang jelas bahwa ia "memperkuat" posisinya sebagai yang kedua dalam pemerintah”

Demikian kata Roy Calley, seorang pakar yang kerap berkunjung ke Hermit State dan penulis buku Look With Your Eyes and Tell the World.

Pendapatnya itu ia dasari dalam sebuah laporan berita surat kabar Daily NK, di mana Kim Yo Jong menghadiri pertemuan politbiro pada 2 Juli lalu sebagai anggota tetap.

Ia juga percaya bahwa langkah itu sangat signifikan kemungkinan tejadinya kudeta.

"Ini menunjukkan kepada saya bahwa dia sedang dipindahkan ke posisi kekuasaan tertinggi,” ujar Calley, mengutip dari Express.co.uk, Selasa (21/7/2020).

Ia mengatakan sangat sulit untuk mengetahui sistem kerja Pyongyang.