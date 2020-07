Perfilman Bollywood Diguncang Virus Corona dan Dihebohkan Bunuh Diri Aktor Populer Sushant Singh

SERAMBINEWS.COM,MUMBAI – Mumbai Ibu kota hiburan India terhuyung-huyung diserang virus Corona.

Tetapi penghuninya yang terkenal sedang dihebohkan oleh masalah lain.



Bunuh diri bulan lalu dari seorang aktor muda dan populer telah memicu penghakiman atas hak istimewa elit Bollywood.

Bahkan, menelanjangi garis-garis kesalahan yang membara antara yang kaya dan miskin di industri film berbahasa Hindi itu.



"Dil Bechara," atau "Helpless Heart," film terakhir Sushant Singh Rajput, dirilis Jumat (24/7/2020) pada platform streaming Disney + Hotstar.

Atau enam minggu setelah pria berusia 34 tahun itu ditemukan tewas di apartemennya.

Disutradarai oleh Mukesh Chhabra, film ini remake berbahasa Hindi dari romansa remaja "The Fault in Our Stars."

Berdasarkan buku terlaris John Green yang diadaptasi menjadi film Hollywood pada 2014.

“Kami akan mencintai dan merayakanmu, temanku.”

“Saya dapat memvisualisasikan Anda dengan senyum indah yang memberkati kami dari atas,” tulis Chhabra bulan lalu.



Belum pernah perilisan film Bollywood sarat dengan tragedi, dan dikelilingi oleh kesedihan.



“Mengamatinya, sulit untuk percaya dia menyembunyikan begitu banyak rasa sakit di bawah senyum yang menyenangkan itu.”

“ Semoga saja kebenarannya keluar, ”kata penulis Shubhra Krishan.



Polisi Mumbai masih menyelidiki kematian Rajput pada 14 Juni 2020, yang diputuskan bunuh diri, seperti dilansir AP, Sabtu (25/7/2020).

Seorang penggemar menggantungkan poster aktor kawakan Amitabh Bahchcan di pintu gerbang Amitabh Bachchan Fan Club di Kalkuta, India, Minggu (12/7/2020). (AFP/Dibyangshu SARKAR)

Sebuah perdebatan sengit tentang apa yang mendorongnya mengambil nyawanya dari sekumpulan aktor dan pembuat film marah di media sosial.