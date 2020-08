Tidak Ingin Anak Berbohong? Ini 10 Tips Kiat Mendidik Anak untuk Bicara dan Bertindak Jujur

SERAMBINEWS.COM – Apakah Moms sering menghadapi anak yang suka berbohong? Anak-anak sering berbohong karena tidak tahu perbedaan antara kebenaran dan kebohongan.

Anak-anak berbohong untuk menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan dan untuk menghindari konsekuensi negatif.

Mereka mungkin berbohong kepada orang dewasa sesuai dengan situasi.

Misalnya, jika anak-anak ingin bermain, mereka berbohong bahwa mereka ingin mengerjakan PR di luar dengan teman-temannya.

Sejak dini, sebagai orang tua Anda harus membuat anak-anak menyadari bahwa berbohong adalah kebiasaan buruk dan itu akan membuat mereka dekat dengan berbagai masalah.

Anda harus mau menghabiskan waktu berharga dengan anak-anak dan mencoba menjelaskan betapa pentingnya kejujuran lalu menjadikannya aturan dalam rumah tangga.

Berikut 10 cara mengetahui alasan kebohongan anak-anak dan bagaimana mengatasinya, seperti dilansir dari Boldsky, Sabtu, (8/8/2020).

1. Jadikan diri Anda panutan untuk bersikap jujur

Panutan kejujuran berarti mengatakan kebenaran sepanjang waktu.

Contohnya, ketika Anda sedang berada di restoran berkonsep all you can eat yang memberlakukan aturan anak kecil boleh makan gratis, jangan sekali-kali berbohong kepada pelayan tentang umur anak.