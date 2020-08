Misteri Hilang Celana Dalam dan Bra Terungkap, Ternyata Dicuri Duda dan Disimpan Dalam Goni Besar

Istimewa

Misteri hilang celana dalam dan bra terungkap - Ribuan pakaian dalam wanita ditemukan di dalam goni besar di kamar seorang duda berinisial SO di Dusun I, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Serdang Bedagai pada Kamis (13/8/2020). Kasusnya terungkap setelah pencurian pintu besi oleh SO terbongkar. Saat kasus temuan pakaian dalam tersebut terkuak, SO sudah pergi meninggalkan desa