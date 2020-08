Serambi Podcast Bersama Komedian Eumpang Breuh, Ketika Him Morning Terkenang Ayah Do dan Mando Gapi

Hingga kini, Him Morning masih cukup populer. Buktinya, saat Serambi melakukan podcast bersamanya di kanal Fanspage Facebook Serambinews.com, Sabtu (29/8/2020), para penggemar Bang Him cukup surprise. Mereka rindu dengan banyolan Bang Him Morning. Bahkan, video siaran live Fanspage Serambi bersamanya itu ditonton hingga 215 ribu dan disukai oleh 3 ribu netizen.

Serial komedi Eumpang Breuh, hingga kini masih membekas di hati masyarakat Aceh. Dagelan-dagelan pemerannya cukup menghipnotis para penggemar sejak film ini diproduksi pada tahun 2005 lalu. Bisa dibilang, film yang diproduseri H Khairuddin (Din Kramik), ini menjadi ‘obat’ bagi masyarakat Aceh yang dirundung duka, karena konflik dan tsunami kala itu.

Tak banyak yang menampik pula, Eumpang Breuh mengangkat harkat martabat film komedi Aceh, dari yang dulunya dipandang sebelah mata, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat. Sang Sutradara, almarhum Imran Nyak Abeudo alias Ayah Do, dianggap figur penting di balik kesuksesan dan nama besar Eumpang Breueh. Buktinya, para pemeran dalam film ini, melejit menjadi idola dan publik figur.

Yuswandi alias Bang Him Morning, salah satu pemeran ikonik dalam Eumpang Breuh, menceritakan kesan-kesannya menjadi pemeran dalam film itu. Bergabung sejak seri kedua pada tahun 2006, Bang Him kemudian tak pernah absen berakting hingga serial terakhir. Meski bukan pemeran utama, peran Bang Him Morning dalam Eumpang Breuh cukup memberi warna. Karakter jenaka dengan bahasa Aceh Besar yang kental dipadu pakaian hingga asesoris seperti kaca mata besar yang dipakainya, benar-benar mengocok perut penonton.

Hingga kini, Him Morning masih cukup populer. Buktinya, saat Serambi melakukan podcast bersamanya di kanal Fanspage Facebook Serambinews.com, Sabtu (29/8/2020), para penggemar Bang Him cukup surprise. Mereka rindu dengan banyolan Bang Him Morning. Bahkan, video siaran live Fanspage Serambi bersamanya itu ditonton hingga 215 ribu dan disukai oleh 3 ribu netizen.

Dalam podcast tersebut, Bang Him Morning menceritakan sedikit banyak perjalanannya dalam penggarapan serial komedi Eumpang Breuh. Dia tak menampik, film yang juga mengangkat namanya di Aceh itu, kini sudah berakhir tak diproduksi lagi. Serial terakhir Eumpang Breuh dengan tajuk ‘Preman Gampong’ berakhir pada episode 13 pada tahun 2015 silam. “Ya hana lee, ka stop bak seri lhee blah (Iya tidak ada lagi, sudah stop di seri ke 13),” kata Bang Him Morning.

Lantas apa sebenarnya masalah sehingga film yang populer hingga ke luar Aceh itu dihentikan produksinya? Bang Him tidak mau mengomentari hal tersebut. “Hai hana masalah sapeu, peuget hana lee karena Ayah Do ka meuninggai, Mando ka meuninggai, jadi sepakat memang hana peuget lee. Eumpang Breuh stop (Nggak ada masalah apa-apa. Nggak produksi lagi karena Ayah Do sudah meniggal, Mando sudah meninggal. Jadi, memang sepakat tidak prosuksi lagi),” kata Him Morning dengan Bahasa Aceh Besar yang khas.

Bang Him sendiri, di antara kisah yang diceritakan dalam podcast kemarin, benar-benar tak bisa melupakan dua sosok dalam film tersebut yaitu almarhum Ayah Do sebagai sutradara andal dan almarhum Mando sebagai teman perannya.

Yuswandi mengakui, nama Him Morning untuknya dulu ditabalkan oleh alamarhum Ayah Do, saat dia mulai merapat menjadi salah satu aktor dalam film itu. “Ayah Do yang bi nan keu lon, lheuhnyan lam film loen sering lon kheun-kheun morning. Jadi ka dimat aju nan, Him Morning (Ayah Do yang kasih nama tersebut untuk saya. Setelah itu, dalam film saya juga sering bilang morning. Jadi, kemudian langsung melekat terus nama saya, Him Morning),” katanya.

Yuswandi tak bisa melupakan sosok Ayah Do, yang menurutnya adalah sutradara dengan keahlian luar biasa, baik dalam penggarapan ide cerita, pengambilan gambar, hingga editing setiap scene. Almarhum Ayah Do punya peran penting dalam mendongkrak popularitas para pemeran, seperti Bang Joni (Abdul Hadi), Haji Uma (H Sudirman), almarhum Mando Gapi (Sulaiman), Yusniar (Nurrasyidah), Nurleila (Kak Bungsu), Yuswandi (Him Morning), dan sederer aktor lainnya.