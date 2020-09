Punya Gaya Hidup Mewah hingga Terseret Kasus Djoko Tjandra, Berapa Gaji & Tunjangan Pinangki?

SERAMBINEWS.COM - Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa yang kini terseret kasus Djoko Tjandra.

Sebelum dicopot dari jabatannya, Pinangki sering kali berpergian ke luar negeri.

Gaya hidup mewahnya terlihat dari operasi hidung yang dia lakukan di New York Center for Plastic Surgery, yaitu klinik kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS).

Pinangki diduga menerima suap untuk membantu Djoko Tjandra, terpidana kasus hak tagih bank Bali.

Menurut pemeriksaan, mobil BMW tipe SUC X5 miliknya juga turut disita.

()Jaksa Pinangki dikabarkan melakukanan operasi plastik di Amerika Serikat.(Tangkap layar AIMAN Kompas TV) (Tangkap layar AIMAN Kompas TV)

Kejaksaan Agung membuka kemungkinan menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pasal pencucian uang.

Sebagai seorang PNS di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebenarnya berapa nominal gaji dan tunjangan (take home pay) dari Jaksa Pinangki ini?

Sebagai seorang PNS, Jaksa Pinangki menerima gaji pokok PNS yang besarannya diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015.

Besaran gaji PNS di Kejaksaan sama dengan PNS di instansi pemerintah lain.

Gaji untuk jaksa Pinangki yang notabene pejabat eselon golongan IV PNS, maka gaji per bulan yang diperoleh sebesar Rp 3.044.300 sampai yang tertinggi Rp 5.901.200.