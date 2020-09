Pemerintah Aceh Diusulkan Bentuk Tim Telusuri Dokumen Rekaman Siaran Radio Rimba Raya di Luar Negeri

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Bener Meriah, Irmansyah SSTP MSP mengusulkan kepada Pemerintah Aceh membentuk satu tim yang bekerja untuk menghimpun kembali dokumen rekaman suara siaran dari Radio Rimba Raya yang sekarang berada di All India Radio dan radio-radio asing lainnya.

Usulan itu disampaikan Irmansyah dalam dialog SerambiPodcast yang khusus membahas sejarah Radio Rimba Raya, Sabtu (5/9/2020) petang, yang disiarkan secara luas melalui akun Facebook Serambinews.com.

“Kami mendapat khabar dan sudah dikonfirmasi, bahwa ternyata rekaman suara berisi siaran Radio Rimba Raya ada di arsip All India Radio, India. Kami yakin, rekaman serupa ada di sejumlah negara lain, seperti Manila, Australia dan lain-lain. Alangkah baiknya apabila Pemerintah Provinsi Aceh membentuk tim khusus untuk ini, sehingga dokumen tersebut bisa dibawa pulang ke Aceh,” ujar Irmansyah.

Disebutkan, Radio Rimba Raya adalah radio bawah tanah yang membantah klaim Belanda pada Agresi Militer II 1948-1949 yang menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Suara Radio Rimba Raya, menolak klaim itu, dan meneriakkan bahwa Indonesia masih ada.

Siaran Radio Rimba Raya menggunakan lima Bahasa, Inggris, Arab, Urdu, Cina dan Belanda. Siaran Radio Rimba Raya yang disuarakan dari hutan belantara Desa Rime Raya atau Rimba Raya, Bener Meriah, ditangkap oleh sejumlah radio asing, salah satunya All India Radio, yang merelai kembali siaran Radio Rimba Raya.

Konon, Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugas sandi perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh All India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju.

Ketika Konferensi Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang mengingat banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut.