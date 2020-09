Tak Melihat Saat Pukul Bola Tenis Hingga Kena Leher Wasit, Djokovic Didiskualifikasi dari US Open

Djokovic kehilangan semua poin yang diperoleh di US Open 2020 dan ia akan didenda sehubung dengan insiden yang terjadi

New Zealand Herald

SERAMBINEWS.COM - Novak Djokovic didiskualifikasi dari pertandingan tenis putaran keempatnya dari pertandingan US Open setelah memukul bola dan terkena leher hakim garis.

Pemain unggulan dinyatakan gagal dalam pertandingan, karena ketidaksengajaannya membuat hakim garis kesakitan di luar lapangan.

Padahal, pertandingan tersebut adalah upaya terakhir Djokovic untuk meraih gelar Grand Slam ke-18.

Melansir dari NZ Herald, Senin (7/9/2020), Asosiasi Tenis AS mengumumkan, akibat tindakannya yang berbahaya dan tidak melihat sekitar, wasit membatalkan Novak Djokovic dari US Open 2020.

"Sesuai dengan buku peraturan Grand Slam, menyusul tindakannya dengan sengaja memukul bola secara berbahaya.

"Memukul bola dengan mengabaikan konsekuensinya, wasit turnamen AS Terbuka membatalkan Novak Djokovic dari US Open 2020," pernyataan dari Asosiasi Tenis AS.

"Djokovic kehilangan semua poin yang diperoleh di US Open 2020 dan ia akan didenda sehubungan dengan insiden yang terjadi," tambahnya.

• Ini 3 Striker Dunia yang Bisa Memaksa Mohamed Salah Duduk di Bangku Cadangan Liverpool

• Jacob Blake Kesakitan Tiap 24 Jam akibat Ditembak 7 Kali, Ada Staples di Punggung dan Perutnya

• Raja Arab Saudi Minta Presiden Donald Trump Bertindak Adil Terhadap Palestina

Semuanya menjadi berantakan ketika berada di Arthur Ashe Stadium, Amerika Serikat.

Ketika Djokovic baru saja kalah satu pertandingan dari lawannya, Pablo Carreno Busta, hingga tertinggal 6-5 pada set pertama.