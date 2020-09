Setelah iPhone 12 Rilis, iPhone SE, iPhone XR dan iPhone 11 Dikabarkan Akan Turun Harga

SERAMBINEWS.COM - Saat ini Apple sedang menyiapkan smartphone terbarunya, iPhone 12.

Beragam bocoran terkait spesifikasi, harga, desain, hingga tanggal rilis iPhone 12 telah banyak beredar.

Tidak hanya itu, muncul kabar bahwa Apple akan menurunkan beberapa harga iPhone generasi sebelumnya.

Penurunan itu akan dilakukan setelah iPhone 12 resmi hadir.

iPhone SE, iPhone XR, dan iPhone 11 menjadi genarasi yang akan Apple turunkan harganya.

Informasi tersebut muncul dari kicauan akun Twitter Apple Lab yang sering membocorkan informasi seputar iPhone.

Dalam kicauannya yang dilansir wccftech.com, disebutkan bahwa iPhone SE akan turun harga menjadi 349 dollar AS (sekira Rp 5,1 juta).

Sementara iPhone XR turun menjadi 499 dollar AS (sekira Rp 7,3 juta).

iPhone 2020 official line:

- iPhone SE - 399$ or 349$

- iPhone XR - 549$ or 499$

- iPhone 12 - 699$

- iPhone 12 Pro - 999$

- Concept designer: @aaple_lab

- Tags: #leaks #concept #Apple pic.twitter.com/pfOZ5QlucH