Mau Bantuan pendidikan? IndonesiaNEXT 2020 Kembali Buka Pendaftaran, Klik di Sini

IndonesiaNEXT 2020 dijadwalkan membuka pendaftaran mulai dari September 2020. Informasi lebih lanjut mengenai IndonesiaNEXT dapat diakses di www.indonesianext.id

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyelenggaraan edisi keempat dari IndonesiaNEXT 2019 sebagai salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan dari Telkomsel, telah mencapai puncaknya.

Hal tersebut ditandai dengan pengumuman 10 Best Talent dan Best of The Best dari IndonesiaNEXT 2019 dalam acara “Crowning Session IndonesiaNEXT 2019” yang diselenggarakan secara virtual melalui CloudX, MAXstream, dan YouTube Live pada 12 September 2020.

Selain memberikan apresiasi bagi peserta IndonesiaNEXT 2019, Telkomsel juga mengumumkan kelanjutan program IndonesiaNEXT 2020 yang segera mulai digelar tahun ini.

Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro, Selasa (15/9/2020) mengatakan, Telkomsel mengucapkan selamat kepada para peserta terbaik dari IndonesiaNEXT 2019, atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih dalam program ini.

Pihaknya berharap, insan-insan terbaik dari program IndonesiaNEXT mampu menginspirasi mahasiswa dan siswa lainnya.

Untuk bisa meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya, agar semakin banyak sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing hingga di level internasional.

• Wali Kota Tegaskan RSUD Langsa Tetap Layani Pasien dengan Gejala Covid-19

"Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat “Yes, I’m The Next” yang konsisten ditularkan oleh IndonesiaNEXT bagi para peserta," katanya.

Ia menyebutkan, Crowning Session IndonesiaNEXT 2019 dihadiri oleh 28 finalis mahasiswa yang berasal dari 4 kota penyelenggaraan inisiatif tersebut.