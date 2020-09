Wanita Ini Kisahkan Ayahnya Meninggal Kecelakaan, Screenshot Video Call Terakhir Jadi Firasat

SERAMBINEWS.COM -- Ditinggal pergi selama-selamanya oleh orang yang disayang secara mendadak adalah pengalaman menyedihkan.

Namun, kematian adalah ketentuan Tuhan, bagaimanapun manusia harus ikhlas.

Kisah seorang wanita bernama Iylia Nur Batrisyia Ahmad Azhar yang menceritakan detik-detik kehilangan ayahnya viral di media sosial.

Ucapannya saat kehilangan sang ayah juga viral di Twitter, hingga kini dibagikan sampai 5.000 kali lebih.

"Love you forever and always, daddy (menyayangimu selama-selamanya, ayah)," tulisnya di akun Twitter.

Kepada mStar Online, yang diterjemahkan TribunSolo.com, ia pun bercerita kronologi meninggalnya sang ayah.

Kondisi mobil almarhum saat kecelakaan (mStar Online)

Trisyia, nama wanita itu akrab disapa, menyebut ayahnya meninggal dunia di usia 58 tahun.

Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat mengemudi mobilnya di Jalan Kuantan-Segamat dekat Pekan, Pahang, Malaysia, Rabu (9/9/2020) lalu.

Ia menuturkan ayahnya ketika itu baru pulang dari Johor berkaitan dengan pekerjaannya sebagai kontraktor.

"Ayah saya bekerja di Johor dan pulang tiap pekan."