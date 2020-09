Inilah Senjata Pembawa Kehancuran yang Direncanakan Amerika, Disimpan di Luar Angkasa

SERAMBINEWS.COM - Sementara luar angkasa telah menjadi forum yang sangat baik untuk eksplorasi damai, itu juga merupakan tempat tinggi yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan militer.

Satelit mata-mata telah digunakan selama beberapa dekade.

Dan dalam satu bentuk atau lainnya, selama Zaman Luar Angkasa telah ada, berbagai lembaga telah membayangkan menggunakan ruang angkasa sebagai platform untuk peluncuran rudal atau aktivitas lainnya.

Berikut beberapa konsep senjata luar angkasa:

1. Mahem Darpa

Musuh menghadap ke bawah perangkat yang meledakkan aliran logam cair mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan.

Ide ini, yang dipopulerkan dalam novel fiksi ilmiah seperti "Earthlight" (1955) karya Arthur C. Clarke, dapat menjadi nyata suatu hari nanti berkat pendanaan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan AS (DARPA).

Magneto Hydrodynamic Explosive Munition (MAHEM) diumumkan pada tahun 2008.

Meskipun tidak ada pembaruan yang terjadi selama beberapa waktu, halaman untuk MAHEM masih aktif di situs DARPA.

Program ini menjanjikan "potensi untuk efisiensi yang lebih tinggi, kontrol yang lebih besar, dan kemampuan untuk menghasilkan dan secara akurat mengatur waktu beberapa jet dan fragmen dari satu muatan," dengan apa yang ditulis oleh pejabat DARPA sebagai "ketepatan yang mematikan."