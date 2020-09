Sedang Cari Kerja? Personal Branding Kamu di Media Sosial akan Bisa Dinilai

Miracle Sitompul mendefinisikan personal branding sebagai sesuatu yang membedakan kita dari orang lain.

SERAMBINEWS.COM - Paling gampang melihat personal branding seseorang dari media sosial yang dimiliki, seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau yang formal adalah LinkedIn.

Bekerja sama dengan ILO, International Labour Organization, CewekBanget.id dan HAI mengupas tuntas soal personal branding nih, khususnya buat kalian yang sedang mencari kerja.

Personal Branding in Social Media bareng Head of Human Capital and General Administration, Deddy Mahyarto Kresnoputro dan konten kreator muda Miracle Sitompul, mengupas apa aja sih tentang personal branding yang harus disiapkan?

Apa sih yang dilihat pada sosial media pelamar kerja?

Miracle Sitompul mendefinisikan personal branding sebagai sesuatu yang membedakan kita dari orang lain.

Menurutnya, kalau seseorang itu enggak punya personal branding yang dibangun, orang lain enggak bisa melihat sesuatu dalam diri kita.

Kemudian Deddy Mahyarto menambahkan jika sosial media bisa menjadi tambahan informasi untuk HRD tentang pelamar di perusahaannya.

"Kita melihat apakah perilaku atau postingan-postingan dari kandidat itu masih memenuhi standar norma atau tidak.

Kalau tidak terlalu melenceng atau melanggar norma atau etika sih itu tidak akan menjadi masalah," kata Deddy Mahyarto.