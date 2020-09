Pakar Pertanian Jerman Kemukakan Konsep Spot Farming Dalam ICATES 2020, Begini Penjelasannya

Pembukaan The 2nd International Conference on Agricultural Technology, Engineering, and Environmental Sciences (ICATES) 2020 secara virtual. Acara ini diselenggarakan Teknik Pertanian Unsyiah bekerja sama Universiti Malaysia Pahang, Politeknik Aceh Selatan (Poltas), dan Pusmeptan Unsyiah, Senin (21/9/2020).

Hal ini disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam The 2nd International Conference on Agricultural Technology, Engineering, and Environmental Sciences (ICATES) 2020 atau ICATES II.

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Pakar Pertanian Jerman, Prof Dr Jens K Wegener, mengemukakan konsep spot farming.

ICATES II ini dilaksanaan Teknik Pertanian Unsyiah bekerja sama Universiti Malaysia Pahang, Politeknik Aceh Selatan (Poltas), dan Pusmeptan Unsyiah, Senin (21/9/2020).

ICATES ini digelar secara virtual melalui aplikasi zoom yang diikuti peserta dari berbagai perguruan tiggi, profesional, dan paktisi sejumlah negara.

Antara lain dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Thailand, dan Jepang.

Untuk memperlancar jalannya acara ini, panitia memandu dan mengaturnya di Hotel Oasis, Banda Aceh, yang hanya diikuti beberapa orang dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Prof Wegener yang juga Head of Institute for Application Techniques in Plant Protection, Julius Kühn Institute, Braunschweig, Germany, menjelaskan tentang spot farming.

Menurutnya spot farming merupakan alternatif meningkatkan produksi pertanian masa depan.