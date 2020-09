Geser Posisi Jack Ma, Juragan Galon Ini Sukses Jadi Orang Terkaya di China

SERAMBINEWS.COM - Posisi Jack Ma sebagai orang terkaya di China akhirnya berhasil dibalap oleh seorang juragan galon.

Hidup bagaikan sebuah roda yang berputar ternyata benar adanya.

Bagaimana tidak, posisi orang terkaya di China yang sebelumnya disandang oleh Jack Ma kini telah beralih tangan.

Siapa sangka, sosok pesaing Jack Ma ternyata hanyalah seorang juragan galon.

Ya, berbekal bisnis air kemasan, Zhong Shanshan juragan galon di Taipan kini berhasil menggeser posisi Jack Ma sebagai orang terkaya di China.

Melansir data Bloomberg Billionaires Index, nilai kekayaan Shanshan mencapai US$ 58,7 miliar pada Rabu (23/9/2020).

Jumlah tersebut lebih banyak US$ 2 miliar dari nilai kekayaan Jack Ma.

Zhong sekarang adalah orang terkaya kedua di Asia, di belakang Mukesh Ambani dari India, dan merupakan orang terkaya ke-17 secara keseluruhan, di depan Charles Koch dan Phil Knight.

Shanshan kerap dijuluki sebagai "Lone Wolf" karena dia menghindari politik dan kelompok bisnis klub.

Pada tahun ini, kekayaan Zhong telah melonjak hampir US$ 52 miliar, melampaui siapa pun di dunia kecuali Jeff Bezos dari Amazon.com Inc dan Elon Musk dari Tesla Inc.