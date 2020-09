Jarang Diketahui, Ini 5 Manfaat Rahasia Konsumsi Kunyit, Dapat Mencegah Alzheimer

SERAMBINEWS.COM - Inilah 5 manfaat konsumsi kunyit yang tak banyak diketahui orang, cegah alzheimer hingga tingkatkan mood.

Penting untuk dicatat bahwa secara umum, rempah-rempah memang memerlukan lebih banyak penelitian.

Namun, para ahli telah menunjukkan bahwa kunyit memiliki beberapa manfaat yang baik bagi tubuh.

Kunyit adalah bumbu dapur yang punya segudang manfaat kesehatan.

Itu salah satunya karena mengandung kurkumin, senyawa antioksidan dan antiradang.

Selain itu, kunyit juga memiliki sifat anti-inflamasi.

Nah dilansir dari The Healthy, inilah 5 manfaat mengonsumsi kunyit yang tak banyak orang tahu.

1. Menurunkan Berat Badan

()

Ilustrasi menimbang berat badan. (BreakingMuscle.com)

Kunyit dapat meningkatkan upaya penurunan berat badan.

Penelitian di European Review for Medical and Pharmacological Studies, Frontiers in Farmacology, and Endocrine, Metabolic & Immune Disorders Drug Target mengaitkan kurkumin dengan penurunan berat badan.